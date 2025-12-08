Si è distinto prima come laterale mancino, poi nel ruolo di braccetto sinistro. E, nelle ultime settimane, in una situazione temporaneamente emergenziale, si è reso disponibile nel giocare totalmente fuori contesto, impiegato da quinto di destra. È arrivato in nerazzurro nel calciomercato estivo del 2023, l’ Inter ha scoperto fin da subito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Carlos Augusto: si lavora per il rinnovo