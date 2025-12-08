Calciomercato estero addio al Fenerbahce per un’ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica ma non è solo | Udinese e Atalanta vogliono riportarlo in Italia

Calcionews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodrigo Becão, ex difensore della Serie A, sta per lasciare il Fenerbahçe. Mentre Mourinho lo vorrebbe al Benfica, sul giocatore ci sono anche interessi di Udinese e Atalanta, che cercano di riportarlo in Italia. La sua avventura in Turchia sembra ormai in fase di conclusione.

Calciomercato estero, addio al Fenerbahce per un’ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica, concorrenza a Udinese e Atalanta L’avventura di Rodrigo Becão al Fenerbahçe sembra essere arrivata a un punto di svolta. L’ex difensore dell’Udinese, approdato a Istanbul nel 2023 per una cifra importante, non è riuscito a incidere come ci si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

