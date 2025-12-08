Calciomercato | anche l’Inter nell’affollata corsa a Ayyoub Bouaddi

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voce rimbalza dalla Francia: sui taccuini degli uomini di  calciomercato  di mezza Europa, anche l’ Inter  sarebbe in corsa per il giovanissimo centrocampista Ayyoub Bouaddi. Calciomercato: per l’Inter obiettivo Ayyoub Bouaddi? Classe 2007, doppia cittadinanza francese e marocchina: nel 2021 è entrato nel settore giovanile del Lilla. Due anni più tardi firma il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato anche l8217inter nell8217affollata corsa a ayyoub bouaddi

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato: anche l’Inter nell’affollata corsa a Ayyoub Bouaddi

Contenuti che potrebbero interessarti

Anche Spalletti in corsa per la panchina: l’ex CT può tornare subito - Si restringe infatti a tre nomi la corsa per la guida tecnica di una big del campionato. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato L8217inter Nell8217affollata Corsa