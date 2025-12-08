Calciomercato | anche l’Inter nell’affollata corsa a Ayyoub Bouaddi
La voce rimbalza dalla Francia: sui taccuini degli uomini di calciomercato di mezza Europa, anche l’ Inter sarebbe in corsa per il giovanissimo centrocampista Ayyoub Bouaddi. Calciomercato: per l’Inter obiettivo Ayyoub Bouaddi? Classe 2007, doppia cittadinanza francese e marocchina: nel 2021 è entrato nel settore giovanile del Lilla. Due anni più tardi firma il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
