Calcio Seconda | Atletico a valanga Tirrenia battuto

Lanazione.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 8 dicembre 2025 – La dodicesima giornata della Seconda Categoria fa registrare ben ventisette reti in otto partite, con una media di oltre tre a gara. Cinque vittorie interne, due esterne ed un pareggio. Diciassette reti in casa e dieci in trasferta. Venticinque i punti di differenza tra la capolista Crespina ed il fanalino di coda Sextum Bientina. La vittoria più roboante nel risultato è quella dell’ Atletico Cascina, penultimo con dieci punti, che travolge con una ‘manita’ 5 – 1 il Sextum Bientina ultimo della classe: doppietta di Castagna, gol di Guidi e Betti ed un’autorete per i padroni di casa, mentre il gol della bandiera nerazzurro è messo a segno da Angiolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio seconda atletico a valanga tirrenia battuto

© Lanazione.it - Calcio. Seconda: Atletico a valanga, Tirrenia battuto

Argomenti simili trattati di recente

calcio seconda atletico valangaCalcio. Seconda: Atletico a valanga, Tirrenia battuto - Pisa 8 dicembre 2025 – La dodicesima giornata della Seconda Categoria fa registrare ben ventisette reti in otto partite, con una media di oltre tre a gara. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Seconda Atletico Valanga