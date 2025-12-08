Calcio Seconda | Atletico a valanga Tirrenia battuto

Pisa 8 dicembre 2025 – La dodicesima giornata della Seconda Categoria fa registrare ben ventisette reti in otto partite, con una media di oltre tre a gara. Cinque vittorie interne, due esterne ed un pareggio. Diciassette reti in casa e dieci in trasferta. Venticinque i punti di differenza tra la capolista Crespina ed il fanalino di coda Sextum Bientina. La vittoria più roboante nel risultato è quella dell’ Atletico Cascina, penultimo con dieci punti, che travolge con una ‘manita’ 5 – 1 il Sextum Bientina ultimo della classe: doppietta di Castagna, gol di Guidi e Betti ed un’autorete per i padroni di casa, mentre il gol della bandiera nerazzurro è messo a segno da Angiolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

