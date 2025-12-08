Nuovo vergognoso caso di aggressione ai danni di un arbitro minorenne durante lo svolgimento di un match: stando a quanto denunciato dall'Aia sul proprio sito, con tanto di foto della vittima, i fatti si sono verificati in Puglia nel corso della partita valida per il campionato Under 16 tra le squadre del Ginosa e dell'Hellas Laterza. A rendere ancora più grave e preoccupante l'episodio c'è anche il fatto che la violenza ai danni del giovane direttore di gara arrivi a pochi giorni di distanza da un'aggressione simile verificatasi in Calabria. "È inaccettabile che la violenza continui a colpire giovani impegnati a far rispettare le regole e che l’ AIA sia, di fatto, da sola nel contrastare questa deriva", si legge sul portale online dell'Associazione Italiana Arbitri in un comunicato nel quale viene denunciata la vicenda che ha visto come vittima il giovane direttore di gara Nicola, di appena 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Calcio, la vergogna in campo: arbitro 15enne aggredito e ferito. La rabbia dell'Aia e il precedente