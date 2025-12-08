Va in archivio con una vittoria esterna della Lazio a Sassuolo il posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Le biancocelesti si sono imposte per 2-1 allo stadio ‘Enzo Ricci’, rialzando la testa dopo un periodo molto negativo in cui avevano collezionato quattro sconfitte nelle ultime cinque partite (tra cui il ko nel derby con la Roma). Con questo risultato la Lazio sale a quota 12 punti agganciando l’Inter al settimo posto della classifica e avvicinandosi a -2 dalla terza posizione che vale la zona Champions, mentre il Sassuolo rimedia la quarta sconfitta stagionale in campionato resta ferma a quota 6 punti insieme al Genoa, con un vantaggio di sole due lunghezze sull’ultima piazza della Ternana virtualmente retrocessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, la Lazio vince a Sassuolo nel posticipo di Serie A. Piemonte trascinatrice