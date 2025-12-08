Calcio Eccellenza | Perignano ferma la Lucchese

Pisa 8 dicembre 2025 – In Eccellenza vanno a punti tutte le pisane. Il Fratres Perignano ferma la capolista Lucchese, il San Giuliano pareggia a Fucecchio ed il Cenaia conquista la prima vittoria stagionale ai danni della Massese. Questo il tabellino della sfida disputata allo Stadio Comunale “Matteoli” di Perignano col divieto di accesso ai residente del Comune di Lucca. Un bel pareggio per la squadra rossoblù di mister Fanani, settima con venti punti in classifica. Fratres Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Stringara, Mearini, Remedi L., Regoli. A disposizione Tirabasso, El Ouardi, Sottile, Taverni, Pagni, Rofi, Lovo, Garunja, Kapidani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

