Nel weekend del 6 e 7 dicembre 2025, la città di Bologna ha ospitato una nuova e attesissima edizione del FISTF Major of Italy – Macron Cup, trasformandosi ancora una volta nella capitale mondiale del Calcio da Tavolo. Una due giorni di altissimo livello tecnico, grande partecipazione internazionale e numeri da record sia sul piano sportivo che su quello della visibilità mediatica. Trionfa F.lli Bari Reggio Emilia, che nella competizione a squadre sbaraglia una dopo l’altra tutte le avversarie e, vincendo in finale contro il Subbuteo Casale, autentica rivelazione della manifestazione, conquista il Major of Italy al termine di un percorso tanto brillante quanto autorevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calcio da tavolo: le immagini dei match del FISTF Major of Italy – Macron Cup