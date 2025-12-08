calcio a 5 opes baracca di guendalo poker al bar duomo

Dopo i risultati della 7° giornata nel Girone Centro del Carrello è fuga Zeta Club, vince 9-1 contro il Brillkala con doppiette di Caniato e Bussolari, mentre tutte le altre pareggiano e ora il vantaggio sale a +6. Lo Streat agguanta per i capelli, da 3-6 a 6-6, il Roverella tripletta di Gennari; il Fast Car non va oltre al 5-5 contro la Squadra Cuscinetto con in evidenza il portiere Roversi e Dosti per il Fast Car e Occhi, Forsch e Rigoni per il Cuscinetto. Crolla il Cicognani, 3° sconfitta nelle ultime 4, l’ Umbertiana spadroneggia 7-3: Giavara, tripletta di Boschiero, Vullo, Gozzi ed infine Panziera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

