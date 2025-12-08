Calcio a 5 Opes Baracca di Guendalo poker al Bar Duomo
Dopo i risultati della 7° giornata nel Girone Centro del Carrello è fuga Zeta Club, vince 9-1 contro il Brillkala con doppiette di Caniato e Bussolari, mentre tutte le altre pareggiano e ora il vantaggio sale a +6. Lo Streat agguanta per i capelli, da 3-6 a 6-6, il Roverella tripletta di Gennari; il Fast Car non va oltre al 5-5 contro la Squadra Cuscinetto con in evidenza il portiere Roversi e Dosti per il Fast Car e Occhi, Forsch e Rigoni per il Cuscinetto. Crolla il Cicognani, 3° sconfitta nelle ultime 4, l’ Umbertiana spadroneggia 7-3: Giavara, tripletta di Boschiero, Vullo, Gozzi ed infine Panziera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Giochi Scolastici Opes: sport, energia e fair play nelle scuole pontine #giochiscolastici #opeslatina #sportgiovanile #latina #scuole #atleticaleggera #volleyball #calcio #basket https://www.latinaquotidiano.it/giochi-scolastici/ - facebook.com Vai su Facebook
Opes, parte il campionato. Ko all’esordio del Giglio - Calcio a 5 : steccano anche Fast Car, Zeta Club, Bello Immobiliare e Bar Duomo. Riporta ilrestodelcarlino.it