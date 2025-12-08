Calcio a 5 | l’Active Network chiude l’undicesima giornata con un successo
L’undicesima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio, con l’ultimo risultato maturato nel posticipo domenicale del massimo Campionato Italiano di futsal. L’Active Network si è imposta 1-3 sul campo del Cosenza, in rimonta: dopo essere andata sotto, per effetto del gol in apertura di Lo Cicero, la formazione allenata da Massimiliano Monsignori è riuscita a reagire prima pareggiando i conti con Curri e poi risolvendo la contesa nei minuti finali con Cesaroni e nuovamente con Curri. La squadra con base a Viterbo si prende tre punti importanti in una classifica che si ridisegna così: Meta Catania 25 punti (10 partite giocate) L84 Torino 23 (10) Feldi Eboli 22 (10) Roma 1927 21 (11) Sporting Sala Consilina 19 (10) Napoli Futsal 17 (10) Active Network 16 (10) Genzano 13 (10) Fortitudo Pomezia 13 (11) Cosenza 10 (10) Came Treviso 10 (11) Sandro Abate 10 (10) Mantova 9 (10) Capurso 8 (10) CDM 6 (11). 🔗 Leggi su Oasport.it
DESIGNAZIONI NAZIONALI FUTSAL SERIE A PIROSSIGENO COSENZA - ACTIVE NETWORK DOMENICA 7/12/2025 20:45 Palasport Europa Rende (CS) Diretta: Youtube Canale @DivisioneCalcioaCinque Arbitro n.2: ROSARI - facebook.com Vai su Facebook
