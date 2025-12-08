Calciatore internazionale arrestato a Londra
2025-12-07 19:27:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il sospettato non è stato nominato ed è attualmente libero su cauzione mentre le indagini continuano. Un calciatore internazionale è stato arrestato nel centro di Londra con l’accusa di aggressione e rissa dopo un incidente avvenuto nelle prime ore di sabato nel West End. La polizia ha detto di essere stata chiamata alle 00:47 GMT in seguito alla segnalazione di un’aggressione. Gli agenti hanno arrestato un giocatore di 29 anni sulla scena con l’accusa di due capi d’imputazione di aggressione e uno di rissa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
