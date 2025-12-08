Calciatore in ospedale Il grido e le preghiere | Forza Pino non mollare

Calcinaia, 8 dicembre 2025 – Prima della partita e al fischio finale, i compagni di squadra e la società hanno voluto dirglielo a gran voce quanto lo pensano e lo aspettano, indossando maglie bianche con la scritta “Forza Pino”, e con la vittoria in extremis, grazie al gol di Francesco Cei, suo grande amico dedicata tutta a lui nello spogliatoio e sui social: “Pino, è tutta per te”. Un Incidente Devastante. Resta l’attesa, fatta di speranza e preghiere, per Arturo Pinori, 18enne di Calci, calciatore della juniores dell’Urbino Taccola, rimasto gravemente ferito la scorsa settimana in un incidente stradale a Calcinaia mentre in scooter andava in discoteca insieme a un amico: all’altezza di un incrocio sulla circonvallazione di Calcinaia ci fu lo scontro con un’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

