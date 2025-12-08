Cade nel dirupo a 91 anni Era scomparso da casa | salvato grazie ai droni

Ore di paura. E’ rimasto di notte al freddo, a terra, a circa 400 metri da casa, senza potersi muoversi, dopo una caduta in un dirupo. Ma ha avuto un lieto fine la storia del 91enne di cui si erano perse le tracce e per cui, nel pomeriggio di sabato, erano iniziate le ricerche. Il pensionato è stato ritrovato in piena notte in discrete condizioni di salute. L’anziano aveva fatto perdere le sue tracce nella zona di Gualdo Cattaneo, in località Ponte di Ferro. Ieri è arrivata la buona notizia. L’uomo è stato ritrovato dai soccorsi. Era disteso a terra incapace di muoversi dopo essere scivolato in una ripida scarpata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade nel dirupo a 91 anni. Era scomparso da casa: salvato grazie ai droni

Leggi anche questi approfondimenti

Cade nel dirupo e muore davanti alla moglie

Terni, cade in un dirupo nella notte: trentenne salvata da vigili del fuoco e soccorso alpino

Positano, le cade il cellulare in un dirupo: Fabio Fusco recupera il dispositivo e "salva" il viaggio ad una coppia di cinesi

Multimedia TV. . TG - Cade in un dirupo di 250 metri - 6-7/12/2025 - facebook.com Vai su Facebook

Cade nel dirupo a 91 anni. Era scomparso da casa: salvato grazie ai droni - È stato recuperato dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino. Segnala lanazione.it

91enne cade in zona impervia, trovato in piena notte, sta bene - E' stato ritrovato in piena notte in discrete condizioni di salute un anziano di 91 anni del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, nella zona di Gualdo Cattaneo (Perugia), in località ... ansa.it scrive

Calvi Risorta, ottantenne cade in un dirupo vicino casa: salvato in extremis dai Vigili del Fuoco - È accaduto ieri sera, alle 21, in via Acacie a Calvi Risorta, nel Casertano, dove un uomo di circa 80 anni è precipitato all’improvviso. Lo riporta ilgiornalelocale.it