Cade in moto sulla Statale 40enne all' ospedale

Un motociclista di 40 anni è finito all'ospedale nella mattinata di lunedì 8 dicembre a causa di una caduta in moto in Valtrebbia. È accaduto vicino a Fabiano, il località Mulinazzo. L'uomo è finito contro il guardrail rimanendo ferito. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza della Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

