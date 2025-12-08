Cade in moto sulla Statale 31enne all' ospedale
Un motociclista di 31 anni è finito all'ospedale nella mattinata di lunedì 8 dicembre a causa di una caduta in moto in Valtrebbia. È accaduto vicino a Fabiano, il località Mulinazzo. L'uomo è finito contro il guardrail rimanendo ferito. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza della Pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cade sulla carreggiata in autostrada e viene travolto: tragica morte per un motociclista di 24 anni residente nel canton Neuchâtel. - facebook.com Vai su Facebook
Cade in moto sulla Statale, 31enne all'ospedale - Un motociclista di 31 anni è finito all'ospedale nella mattinata di lunedì 8 dicembre a causa di una caduta in moto in Valtrebbia. Segnala ilpiacenza.it