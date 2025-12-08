Cade durante il decollo in parapendio | uomo di 72 anni soccorso a Cino

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito a Cino, all’alpe Bassetta, dopo una caduta durante un’attività di parapendio. L’incidente è avvenuto durante il decollo e ha generato momenti di paura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza all’uomo, che ha riportato ferite di varia entità.

Attimi di paura oggi, lunedì 8 dicembre, a Cino, dove un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo una caduta al suolo durante un’attività di parapendio all’alpe Bassetta. L’allarme è scattato alle 12:32, con l’attivazione della SOREU delle Alpi.Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo (AREU). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondisci con queste news

Telesveva. . Andria, la pineta perde ancora pezzi: cade un altro albero durante il mercato settimanale #andria #cronaca #albero #pineta Vai su Facebook

Parapendio cade durante il decollo, un 72enne soccorso a 1.700 metri di quota e trasportato in ospedale con l'elicottero - Operazione di soccorso in quota nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre, quando intorno a mezzogiorno in località Bassetta a Cino (provincia di Sondrio), un uomo di 72 anni è precipitat ... Secondo ildolomiti.it