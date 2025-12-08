Cacciari | Gli studenti pensano che Gesù abbia scritto i Vangeli Il culturame è la cosa peggiore del mondo Il filosofo propone un’ora settimanale di esegesi biblica con esperti
Il filosofo Massimo Cacciari è intervenuto su Rai 3 per denunciare le lacune nell'insegnamento nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prevista una lectio magistralis di Massimo Cacciari: anche gli studenti delle scuole salernitane presenti all'evento - facebook.com Vai su Facebook