Cabal Juve la Gazzetta ci va giù pesante | Spaesato dentro a un teatro così grande Il quotidiano non gli perdona due errori | la pagella

La sconfitta per 2-1 incassata al 'Maradona' contro il Napoli ha evidenziato i limiti attuali della Juventus in situazioni di alta pressione, e tra i protagonisti in negativo della serata spicca Juan Cabal. L'esterno colombiano, confermato titolare da Luciano Spalletti sulla corsia mancina dopo i segnali incoraggianti visti in Coppa Italia, ha vissuto un primo tempo da incubo, culminato con la sostituzione all'intervallo (al suo posto è entrato Jonathan David per il cambio modulo).

