Cabal Juve la Gazzetta ci va giù pesante | Spaesato dentro a un teatro così grande Il quotidiano non gli perdona due errori | la pagella
Cabal Juve, il colombiano stecca il big match col Napoli: spaesato e poco collaborativo, il voto in pagella certifica le difficoltà tattiche e ambientali. La sconfitta per 2-1 incassata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha evidenziato i limiti attuali della Juventus in situazioni di alta pressione, e tra i protagonisti in negativo della serata spicca Juan Cabal. L’esterno colombiano, confermato titolare da Luciano Spalletti sulla corsia mancina dopo i segnali incoraggianti visti in Coppa Italia, ha vissuto un primo tempo da incubo, culminato con la sostituzione all’intervallo (al suo posto è entrato Jonathan David per il cambio modulo). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Napoli-Juventus, TOP e FLOP al 45': disastro Koop-Cabal, Spalletti flop - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit #NapoliJuve Vai su X
Pagelle Juve: Kelly danno costante, Cabal incubo, Yildiz campione - Alla Juve non basta la perla di Yildiz: la squadra bianconera ha dovuto fare i conti con il Napoli di Conte agguerrito e con una grandissima ... Scrive tuttosport.com