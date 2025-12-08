Cabal Juve la Gazzetta ci va giù pesante | Spaesato dentro a un teatro così grande Il quotidiano non gli perdona due errori | la pagella

Cabal Juve, il colombiano stecca il big match col Napoli: spaesato e poco collaborativo, il voto in pagella certifica le difficoltà tattiche e ambientali. La sconfitta per  2-1  incassata al ‘Maradona’ contro il  Napoli  ha evidenziato i limiti attuali della  Juventus  in situazioni di alta pressione, e tra i protagonisti in negativo della serata spicca  Juan Cabal. L’esterno colombiano, confermato titolare da  Luciano Spalletti  sulla corsia mancina dopo i segnali incoraggianti visti in Coppa Italia, ha vissuto un primo tempo da incubo, culminato con la sostituzione all’intervallo (al suo posto è entrato  Jonathan David  per il cambio modulo). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cabal Juve, la Gazzetta ci va giù pesante: «Spaesato dentro a un teatro così grande». Il quotidiano non gli perdona due errori: la pagella

