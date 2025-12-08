Bus della Juve colpito Chiellini | Abituati a ben di peggio non ci lamentiamo

Qualche momento di tensione durante l'arrivo del pullman della Juventus allo stadio Maradona. Durante i 100 metri percorsi - racconta il Corriere dello Sport - ci sono stati fischi e insulti ma, mentre il bus percorreva la discesa per entrare nello stadio, una bottiglietta avrebbe colpito il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il bus della Juve colpito e danneggiato da alcune pietre lanciate dai tifosi del Napoli (Dazn)

