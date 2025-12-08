Bus della Juve colpito Chiellini | Abituati a ben di peggio non ci lamentiamo

Qualche momento di tensione durante l'arrivo del pullman della Juventus allo stadio Maradona. Durante i 100 metri percorsi - racconta il Corriere dello Sport - ci sono stati fischi e insulti ma, mentre il bus percorreva la discesa per entrare nello stadio, una bottiglietta avrebbe colpito il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Spalletti Juve, tre frasi che mi hanno colpito in conferenza stampa: l’indizio su squadra, ambizioni e giocatori – VIDEO di Marco Baridon

Calciomercato Juve: rinnovo di Vlahovic sospeso. Un aspetto ha però colpito i dirigenti bianconeri

Il bus della Juve colpito e danneggiato da alcune pietre lanciate dai tifosi del Napoli (Dazn)

Dazn - Tensione prima di Napoli–Juventus: pullman bianconero colpito da pietre - facebook.com Vai su Facebook

Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola Vai su X

Paura sul pullman della Juve: lanciata una bottiglia, giocatori illesi. Cosa è successo - Il bus con a bordo Spalletti e la squadra è stato colpito e un vetro danneggiato. Come scrive msn.com

Il bus della Juve colpito e danneggiato da alcune pietre lanciate dai tifosi del Napoli (Dazn) - Secondo Dazn, il bus della Juve sarebbe stato colpito da alcuni sassi all'ingresso dello Stadio Diego Armando Maradona. Riporta ilnapolista.it

Giorgio Chiellini sul lancio di sassi contro l'autobus della Juventus a Napoli: "Tutto tranquillo" - Momenti di tensione all'arrivo della Juventus a Napoli: l'autobus che trasportava i giocatori è stato bersaglio di sassi. Come scrive virgilio.it