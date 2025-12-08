Buoni sì ma poco fruttiferi Clienti beffati Poste condannate

Informazioni incomplete oppure errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli. Sono i motivi per cui due coppie di risparmiatori hanno ottenuto dal Tribunale civile di Monza altrettante sentenze di condanna di Poste Italiane al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi per i Buoni Fruttiferi Postali che avevano acquistato. Nel primo procedimento gli acquirenti di 8 titoli per complessivi 8mila euro sottoscritti nel 2002 avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032. Solo nel 2024 hanno scoperto che i titoli erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione, erano diventati infruttiferi nel 2009 e risultavano prescritti già nel 2019. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Buoni sì, ma poco fruttiferi. Clienti beffati, Poste condannate

