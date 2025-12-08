Buona immacolata 2025 ecco gli auguri da inviare l’8 dicembre a parenti e amici
Per chi ancora non avesse allestito il presepe o addobbato l'albero giocando d'anticipo, la data fatidica dell'8 dicembre rappresenta la giornata deputata all'inizio dei preparativi per il Natale, in cui già si cominciano ad inviare i primi messaggi di auguri. Per i cattolici di tutto il mondo è, però, soprattutto la ricorrenza che celebra il concepimento virginale di Maria: ossia, secondo la dottrina, la Madonna fu concepita da sua madre Anna pura e libera dal peccato, appunto Immacolata (letteralmente, "senza macchia"). Anche per i fedeli, quindi, in questo giorno si possono rivolgere dei messaggi d'amore e di amicizia ai propri cari, in attesa di ritrovarsi tutti insieme per festeggiare il Santo Natale Il messaggio di auguri può essere incentrato sulla spiritualità del momento, oppure rivolgersi di più al Natale e alle feste ormai imminenti.
