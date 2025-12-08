Bucchioni sul Milan | Se comprerà un attaccante vero a gennaio resta per me la favorita per lo scudetto
Il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb parlando anche del Milan in ottica scudetto. Ecco un estratto delle sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Un campionato sempre più incerto. Cade la Roma, risorgono Napoli e Inter. Il Milan c’è. Quattro squadre in un punto, aspettando il Bologna. Ecco come la vede Enzo Bucchioni - facebook.com Vai su Facebook
"BUCCHIONI GINO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bucchioni: "Se il Milan comprerà un attaccante vero, resterà la favorita per lo scudetto" - Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "Se comprerà un attaccante vero a gennaio resta per me la favorita per lo scudetto. Come scrive milannews.it