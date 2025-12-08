Brutta caduta sulla neve | giovane soccorso con l' elicottero

Leccotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta caduta sulla neve: 18enne soccorso con l'elicottero in Valsassina. L'infortunio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre, sulle piste di sci di Bobbio-Valtorta, nel territorio comunale di Barzio. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo (media gravità) e sul posto si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

brutta caduta neve giovaneBrutta caduta sulla neve: giovane soccorso con l'elicottero - L'infortunio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre, sulle piste di sci di Bobbio- leccotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brutta Caduta Neve Giovane