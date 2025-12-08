Provando a dribblare l'agiografia (sfida ardua, in questo caso), l'autore premio Oscar costruisce un'opera un po' film e un po' documentario in cui viene esaltato il viaggio dello stilista Cucinelli. E il regista dice: "La sua figura? Riesce a parlare ai giovani". Questo è un film, non un documentario. Almeno stando alle parole di Brunello Cucinelli, al centro del documentario (o film) diretto da Giuseppe Tornatore. Due ore di racconto in cui "parla solo lui", scherza il regista, incontrando la stampa italiana e internazionale. Un viaggio tra passato e futuro, in cui lo stilista umbro professa bellezza, creatività e "capitalismo umanistico". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Brunello, il visionario garbato: Tornatore racconta l'estro di un self-made man all'italiana