Brunello Cucinelli Tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte…tra sacralità e radici contadine
“Volevo una storia da vivo” racconta Brunello Cucinelli in occasione della presentazione di "Brunello, il visionario garbato", il docufilm che ripercorre la sua vita e la sua idea di umanità. Il 4 dicembre, nella cornice di Cinecittà, si è tenuta la première internazionale: un evento gremito di personalità e di emozione. Accanto allo stilista e imprenditore di Solomeo, la moglie Federica e le figlie Camilla e Carolina, presenze discrete e luminose della sua storia L'articolo Brunello Cucinelli, Tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte.tra sacralità e radici contadine proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
