Brunello Cucinelli Tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte…tra sacralità e radici contadine

Ildifforme.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Volevo una storia da vivo” racconta Brunello Cucinelli in occasione della presentazione di "Brunello, il visionario garbato", il docufilm che ripercorre la sua vita e la sua idea di umanità. Il 4 dicembre, nella cornice di Cinecittà, si è tenuta la première internazionale: un evento gremito di personalità e di emozione. Accanto allo stilista e imprenditore di Solomeo, la moglie Federica e le figlie Camilla e Carolina, presenze discrete e luminose della sua storia L'articolo Brunello Cucinelli, Tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte.tra sacralità e radici contadine proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

brunello cucinelli tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte8230tra sacralit224 e radici contadine

© Ildifforme.it - Brunello Cucinelli, Tornatore racconta la vita dello stilista come una partita a carte…tra sacralità e radici contadine

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

brunello cucinelli tornatore raccontaBrunello, il visionario garbato: Tornatore racconta l'estro di un self-made man all'italiana - Provando a dribblare l'agiografia (sfida ardua, in questo caso), Giuseppe Tornatore costruisce Brunello, il visionario garbato, un po' film e un po' documentario in cui viene esaltato il viaggio dello ... movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brunello Cucinelli Tornatore Racconta