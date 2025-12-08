Brunello Cucinelli Il Visionario Garbato un film memoir una storia fatta di intuito passione e generosità firmata dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore Dal 9 al 11 dicembre al Cinema
A Cinecittà dove c’è stata la Prima Assoluta é la Consacrazione, tra celebreties, testimonial e istituzioni. E’ venuta di corsa anche la premier Giorgia Meloni. Sul palco a dare il benvenuto Cucinelli era con Tornatore e Nicola Piovani, autore della colonna sonora e la Famiglia, il suo Totem, il suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Autore di un cinema intriso di memoria e poesia, il Premio Oscar Giuseppe Tornatore, con il film documentario “BRUNELLO, il visionario garbato”, firma un ritratto intimo e delicato di Brunello Cucinelli, in cui lo sguardo del regista incontra quello di un uomo ch - facebook.com Vai su Facebook
Il #video di H2biz con l'intervista a Brunello #Cucinelli supera 1,8 milioni di visualizzazioni, un #record per il segmento media business. Scopri di più ? h2biz.net/H2biz/il-video… Vai su X
Brunello - Il visionario garbato, una favola moderna, fonte di ispirazione in un momento storico individualista - Il documentario diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani. Come scrive mymovies.it