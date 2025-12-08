A Cinecittà dove c’è stata la Prima Assoluta é la Consacrazione, tra celebreties, testimonial e istituzioni. E’ venuta di corsa anche la premier Giorgia Meloni. Sul palco a dare il benvenuto Cucinelli era con Tornatore e Nicola Piovani, autore della colonna sonora e la Famiglia, il suo Totem, il suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Brunello Cucinelli, Il Visionario Garbato, un film/memoir, una storia fatta di intuito, passione e generosità, firmata dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore. Dal 9 al 11 dicembre al Cinema