Brunello Cucinelli Il Visionario Garbato un film memoir una storia fatta di intuito passione e generosità firmata dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore Dal 9 al 11 dicembre al Cinema

A Cinecittà dove c’è stata la Prima Assoluta é la Consacrazione, tra celebreties, testimonial e istituzioni. E’ venuta di corsa anche la premier Giorgia Meloni. Sul palco a dare il benvenuto Cucinelli era con Tornatore e Nicola Piovani, autore della colonna sonora e la Famiglia, il suo Totem, il suo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Brunello - Il visionario garbato, una favola moderna, fonte di ispirazione in un momento storico individualista - Il documentario diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani. Come scrive mymovies.it

