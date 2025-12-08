Brindisi pugno a una donna e calci al suo cane | fermato straniero
Si tratta di uno straniero irregolare sul territorio nazionale. Per lui è stato emesso un decreto di espulsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
