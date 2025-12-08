Bridget Fonda riappare in pubblico | la star di Jackie Brown fotografata a Los Angeles

L'attrice del film di Tarantino, da tempo ritirata dal mondo del cinema, è stata immortalata dai fotografi durante una delle sue rare uscite pubbliche. Bridget Fonda si è da tempo ritirata dal cinema e ogni tanto vengono pubblicate sue foto in pubblico, nelle rare occasioni in cui l'attrice si mostra in situazioni di vita quotidiana, proprio come accaduto nei giorni scorsi. La star di Jackie Brown è stata immortalata mentre faceva shopping a Beverly Hills, e le sue foto sono presto circolate sui media e social. L'attenzione nei confronti di Fonda è aumentata da quando ha deciso di non tornare più a recitare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

