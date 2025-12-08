Bradley Cooper sta scrivendo il suo prossimo film | Ci sto pensando da quando ho girato Maestro

Bradley Cooper ha annunciato di essere impegnato nella scrittura del suo prossimo film, ispirato dall’esperienza di

L'artista ha rivelato che è al lavoro su un nuovo progetto, di cui non ha voluto rivelare i dettagli, e del suo rapporto con la paura. Bradley Cooper ha rivelato che sta scrivendo un nuovo progetto e che l'idea è emersa durante il lavoro compiuto su Maestro, film di cui era anche protagonista. La star del cinema ha condiviso qualche dettaglio dei suoi progetti futuri durante l'evento BAFTA Life in Pictures che si è svolto venerdì a Londra. Un nuovo progetto per l'attore Parlando al pubblico presente in sala, Bradley Cooper ha spiegato: "C'è qualcosa in me che sta ardendo fin dai tempi di Maestro e lo sto scrivendo ora, vedremo.