Braccio di ferro sui terreni di una storica azienda vinicola | la Cassazione dà ragione al fondatore

La Corte di Cassazione ha chiuso una lunga disputa familiare e societaria che coinvolge una delle più note aziende vinicole della Sicilia. Con una sentenza depositata nei giorni scorsi, i giudici supremi hanno confermato il diritto di usufrutto del fondatore sui terreni e sugli immobili di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

