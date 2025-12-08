Box Office ITALIA | Zootropolis 2 vince un nuovo weekend
Il Box Office ITALIA che ha anticipato la festività dell’8 dicembre ha premiato ancora una volta il dominatore dell’ultimo periodo Zootropolis 2. Secondo i dati raccolti da Cineguru, il botteghino nazionale del weekend tra il 4 ed il 7 dicembre 2025 ha portato nelle casse degli esercenti una cifra stimata di 10.58 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso weekend del 2024, e del 4% rispetto a soli sette giorni fa. Chi ha contribuito ad aumentare lo score complessivo è sicuramente il fenomeno del momento Zootropolis 2, ma anche il secondo weekend di Oi Vita Mia e l’esordio convincente di Five Nights at Freddy’s 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
