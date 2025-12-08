bosch start of watch storia di young harry bosch su mgm

La serie televisiva BOSCH si prepara a tornare con un nuovo prequel intitolato BOSCH: START OF WATCH. Questa produzione, dedicata alle origini del giovane Harry Bosch, promette di approfondire la sua storia e il suo percorso professionale, offrendo ai fan un’ulteriore prospettiva sulla figura del celebre detective.

annunci di un nuovo spin-off di bosch: "bosch: start of watch". La serie televisiva BOSCH sta per tornare con un nuovo prequel intitolato BOSCH: START OF WATCH. Questa produzione, che racconterà le origini del detective Harry Bosch, si inserisce in un universo narrativo già molto articolato, comprendente anche BOSCH: LEGACY e BALLARD. La novità principale riguarda la rappresentazione della giovinezza di Bosch, interpretata da un attore più giovane rispetto a Titus Welliver, protagonista della serie originale, il quale non prenderà parte a questo nuovo progetto. la trama e l'ambientazione di "bosch: start of watch".