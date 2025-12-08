Un primo e un terzo posto per continuare il percorso cominciato l’anno passato vincendo la Coppa del mondo e arrivare pronto all’appuntamento di una vita con le Olimpiadi. Maurizio Bormolini ha cominciato nel migliore dei modi la stagione sulla pista cinese di Mylin, nell’amato gigante parallelo, come a dire che a 30 anni ha raggiunto la piena maturità. Sabato un successo convincente, in una giornata storica che ha regalato alla squadra italiana un tripudio di soddisfazioni, con tre azzurri ai primi quattro posti (oltre al livignasco, si sono piazzati Aaron March al terzo e Mirko Felicetti al quarto), quasi copiata nel bis domenicale, quando a salire sul gradino più alto è stato invece Felicetti, battendo nella big final il tedesco Stefan Baumeister, mentre Bormolini ha tenuto a bada l’altro teutonico Elias Huber. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bormolini, un altro podio . È in testa alla Coppa