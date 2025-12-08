Boom di spesa natalizia nel Cesenate | famiglie pronte a concedersi regali e piaceri personali
Il commercio natalizio a Cesena e nel territorio punta sulle tredicesime. Ad affermarlo è il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. “Con l’inflazione sotto controllo, l’occupazione ai massimi e un potere d’acquisto in crescita, il mese di dicembre - afferma Patrignani - potrebbe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Su Radio Onda d’Urto nuovo appuntamento del venerdì con la rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana con l’economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. I temi che abbiamo affrontato il 5 dicembre 2025: crescita boom della spesa m - facebook.com Vai su Facebook