Bonifica della spiagga di San Giovanni | Obiettivo mare balneabile

La bonifica della spiaggia di San Giovanni mira a rendere il mare balneabile e migliorare la qualità delle acque. Gli interventi in corso sono parte di un progetto più ampio per valorizzare il lungomare Caracciolo, Bagnoli e San Giovanni, con l’obiettivo di garantire spiagge più sicure e fruibili per residenti e turisti nelle prossime stagioni estive.

"Vorremmo fare in modo che per la Coppa America ci sia un risultato sul lungomare Caracciolo, su Bagnoli, ma anche su San Giovanni dove stiamo andando avanti con le opere di bonifica sulla spiaggia che completeremo con la prossima stagione estiva e stiamo lavorando anche al progetto, già pronto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mare libero e gratuito Napoli. . Il commissario del Governo per la bonifica di Bagnoli, nonché sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato l’allargamento del porto turistico di Mergellina e nuovi ormeggi a Nisida e San Giovanni a Teduccio. Prendiamo Vai su Facebook

Bonifica della spiagga di San Giovanni: “Obiettivo mare balneabile” - "Vorremmo fare in modo che per la Coppa America ci sia un risultato sul lungomare Caracciolo, su Bagnoli, ma anche su San Giovanni dove stiamo andando avanti con le opere di bonifica sulla spiaggia ... napolitoday.it scrive