Bologna cosa sappiamo sulle manifestazioni di venerdì | la protesta dei Giovani Palestinesi per Virtus-Hapoel e lo sciopero generale

Bologna, 8 dicembre 2025 – Sarà una giornata di passione quella di venerdì 12 dicembre: se di mattina ci saranno manifestazioni in occasione dello sciopero generale, la sera si scenderà di nuovo in piazza per la Palestina. Sciopero generale: si mobilitano Labàs e Tpo. Labàs e Tpo danno appuntamento alle 9, venerdì 12, in piazza Verdi in occasione dello sciopero generale. Il ritrovo ha un messaggio chiaro: “Bologna non si piega. Giù le mani da Unibo ”, un annuncio che risponde alla “chiamata universitaria” per ribadire che “scioperiamo per l’università pubblica e libera. Scendiamo in piazza per difendere Bologna dagli attacchi del governo ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

