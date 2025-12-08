Bollate a Villa Arconati arriveranno i Mercatini di Natale

Bollate, settimana prossima a Villa Arconati arriveranno i Mercatini di Natale. Villa Arconati, a Castellazzo, si prepara a vivere la magia del Natale con un evento che unisce tradizione e arte. Settimana prossima infatti, nel weekend, andranno in scena i Mercatini di Natale in Villa, sabato 13 e domenica 14 dicembre. Mercatini di Natale a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

