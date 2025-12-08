Bollate a Villa Arconati arriveranno i Mercatini di Natale
Bollate, settimana prossima a Villa Arconati arriveranno i Mercatini di Natale. Villa Arconati, a Castellazzo, si prepara a vivere la magia del Natale con un evento che unisce tradizione e arte. Settimana prossima infatti, nel weekend, andranno in scena i Mercatini di Natale in Villa, sabato 13 e domenica 14 dicembre.
Bollate, il calendario delle attività nella piccola Versailles di Castellazzo: si comincia domani con i più piccoli. Ci sono anche i mercatini degli artigiani e l'esibizione del coro Coro San Guglielmo con musiche tradizionali.