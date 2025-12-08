Boccia | Il Governo tace e si fa strumento di chi vuole dividere l’Ue

Lopinionista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “La nuova impostazione strategica degli Stati Uniti di Trump segna una rottura che l’Europa non può ignorare. Per la prima volta da decenni, il continente non viene trattato come alleato ma come realtà marginale, da dividere e da comprimere politicamente. Il sostegno americano ai movimenti nazionalisti europei va in questa direzione: un’Europa frantumata è più facile da condizionare, meno capace di difendere i propri interessi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in un post su Facebook. “A questa pressione geopolitica – continua Boccia – si aggiunge quella economico-tecnologica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

boccia il governo tace e si fa strumento di chi vuole dividere l8217ue

© Lopinionista.it - Boccia: “Il Governo tace e si fa strumento di chi vuole dividere l’Ue”

Altre letture consigliate

boccia governo tace faUe: Boccia (Pd), governo italiano tace e si fa strumento di chi vuole dividere l’Europa - "La nuova impostazione strategica degli Stati Uniti di Trump segna una rottura che l'Europa non può ignorare. Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Boccia Governo Tace Fa