Boccia | Il Governo tace e si fa strumento di chi vuole dividere l’Ue
ROMA – “La nuova impostazione strategica degli Stati Uniti di Trump segna una rottura che l’Europa non può ignorare. Per la prima volta da decenni, il continente non viene trattato come alleato ma come realtà marginale, da dividere e da comprimere politicamente. Il sostegno americano ai movimenti nazionalisti europei va in questa direzione: un’Europa frantumata è più facile da condizionare, meno capace di difendere i propri interessi”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in un post su Facebook. “A questa pressione geopolitica – continua Boccia – si aggiunge quella economico-tecnologica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
