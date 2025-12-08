La Coppa del Mondo di bob fa tappa in Norvegia a Lillehammer. C’è sicuramente grande attesa in casa Italia, dopo che l’equipaggio azzurro era riuscito a conquistare un significativo terzo posto nell’ultimo appuntamento di Igls. Un risultato decisamente importante per Patrick Baumgartner e compagni che puntano a confermarsi anche sulla pista norvegese. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha ovviamente confermato lo stesso equipaggio che ha centrato il podio ad Igls. Insieme al pilota Baumgartner ci saranno Robert Mircea, Erik Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Riccardo Ragazzi, con quest’ultimo che ricoprirà il ruolo di riserva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, Baumgartner e compagni impegnati a Lillehammer. De Silvestro convocata in Coppa Europa