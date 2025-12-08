Blitz in un cantiere edile nella Divina | scatta il sequestro tre denunce
Un cantiere edile è stato sequestrato dai carabinieri di Amalfi a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana. Nel corso dei controlli - riporta il Quotidiano della Costiera - i lavori sarebbero risultati formalmente autorizzati come semplici interventi di manutenzione straordinaria, mentre invece. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
No Tav in Val di Susa, blitz al cantiere di San Didero: attivisti allontanati con idranti e lacrimogeni Vai su X
Il video dell’uomo che appicca un incendio negli uffici del Comune perché infastidito da un cantiere https://www.blitzquotidiano.it/video/il-video-delluomo-che-appicca-un-incendio-negli-uffici-del-comune-perche-infastidito-da-un-cantiere-3758691/ - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in un cantiere edile: denunciati due imprenditori per caporalato - Blitz in un cantiere edile allestito all'interno di un'abitazione privata a Ponte San Giovanni: i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia, con l’ausilio dei ... Come scrive lanazione.it