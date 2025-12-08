Blitz contro i dehors al Vomero è scontro tra accuse di silenzi e concorrenza sleale

Tempo di lettura: 4 minuti È scontro al Vomero, all’indomani del blitz contro “tavolino selvaggio”. L’onda lunga delle polemiche raggiunge anche la Municipalità. Di un “silenzio assordante” parla Ruben D’Agostino, artista attivista, autore di molte denunce civiche. D’Agostino ha firmato l’esposto alla Procura regionale della Corte dei conti, all’origine dell’operazione di venerdì nell’isola pedonale, delegata alla Polizia municipale. E ora punta il dito contro Comune di Napoli e Municipalità Vomero Arenella. “ Mi riferisco – spiega – al silenzio istituzionale che da giorni rimbomba nel quartiere e in tutta la città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz contro i dehors al Vomero, è scontro tra accuse di silenzi e concorrenza sleale

