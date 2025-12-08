Black Friday il lato nascosto delle offerte

Lifeandnews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli sconti sono sempre veri?” Il Centro Europeo Consumatori avverte sui prezzi gonfiati e sui costi nascosti. Tra testimonianze, strategie persuasive e dubbi legittimi, il pezzo esplora come orientarsi nel Black Friday in modo davvero consapevole. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

black friday il lato nascosto delle offerte

© Lifeandnews.it - Black Friday, il lato nascosto delle offerte

Scopri altri approfondimenti

Com'è nato il Black Friday e come si è evoluto

Black Friday: la giornata per regalarsi e regalare un po’ di bellezza

Sale l’attesa per il Black Friday. Roborock pronta a grandi promozioni sui robot QR598 e Q7 TF+

Black Friday: la psicologia degli sconti e il nuovo volto dei consumi - Negli anni, il Black Friday ha smesso di essere solo una giornata di sconti per trasformarsi in un fenomeno culturale: una sorta di rito collettivo del consumo, capace di mobilitare milioni di persone ... ilmattino.it scrive

black friday lato nascostoBlack Friday, quando gli sconti dissimulano un "costo nascosto" - Dal Buy Nothing Day al 3% donato da NaturaSì alle aziende che recuperano la fertilità del suolo, crescono le iniziative che si contrappongono al ... Riporta msn.com

black friday lato nascostoBlack Friday 2025, le truffe online sono aumentate del 400%: i consigli degli esperti per non cascarci - L'articolo Black Friday 2025, le truffe online sono aumentate del 400%: i consigli degli esperti per non cascarci proviene da ScreenWorld. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Black Friday Lato Nascosto