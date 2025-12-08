Black Friday il lato nascosto delle offerte
“Gli sconti sono sempre veri?” Il Centro Europeo Consumatori avverte sui prezzi gonfiati e sui costi nascosti. Tra testimonianze, strategie persuasive e dubbi legittimi, il pezzo esplora come orientarsi nel Black Friday in modo davvero consapevole. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
