Bimbo di 10 anni sparisce al ritorno da scuola trovato sepolto vivo 3 giorni dopo in Turchia | È stato lo zio

Un bambino di 10 anni scomparso al ritorno da scuola in Turchia è stato ritrovato vivo dopo tre giorni, sepolto sotto terra. I soccorritori hanno individuato il suo cadavere sepolto in una zona monitorata da telecamere di sorveglianza. Le indagini hanno portato a sospettare dello zio come possibile responsabile di questo inquietante episodio.

Il terribile rinvenimento nelle scorse ore da parte dei soccorritori che scandagliavano la zona dove il piccolo era stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. "Mio zio mi ha picchiato e seppellito sotto le pietre" ha rivelato ai soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

