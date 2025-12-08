Bimba travolta e uccisa sulla A5 si indaga per omicidio stradale e fuga Accertamenti su due automobilisti
C’è ancora molto da chiarire sulla dinamica dell’ incidente stradale di sabato sera sull’autostrada A5, Torino-Aosta, nel quale è morta una bimba di nemmeno tre mesi. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente. L’aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell’accaduto, i cui conducenti si sarebbero però allontanati senza prestare soccorso. La piccola – che avrebbe compiuto tre mesi il 12 dicembre – è stata sbalzata dall’auto guidata dalla mamma, 35 anni, in un tratto appena fuori Torino, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, vicino a un parcheggio a bordo strada, con alberi e servizi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
