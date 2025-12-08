Bimba sbalzata fuori dall' auto si indaga per omicidio stradale L' ipotesi | travolta da un' auto in transito

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sbalzata fuori dal veicolo e poi travolta da un'auto in transito che potrebbe non essersi nemmeno accorta dell'investimento: è questa la principale ipotesi sulla dinamica del drammatico incidente in cui ha perso la vita una bimba di due mesi, avvenuto nella serata di sabato 6 dicembre sull'A5. 🔗 Leggi su Today.it

