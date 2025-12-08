Bimba prematura operata al cuore collaborazione fondamentale tra gli ospedali di Patti e Taormina

Una bimba prematura di 600 grammi e di 24 settimane di gestazione operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Maria è nata 15 giorni fa e le sue prime ore di vita sembravano stabili nonostante il basso peso. La situazione è cambiata rapidamente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it