Bimba prematura operata al cuore collaborazione fondamentale tra gli ospedali di Patti e Taormina
Una bimba prematura di 600 grammi e di 24 settimane di gestazione operata al cuore presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti. Maria è nata 15 giorni fa e le sue prime ore di vita sembravano stabili nonostante il basso peso. La situazione è cambiata rapidamente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
