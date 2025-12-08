Bimba morta sull'A5 si indaga per omicidio stradale | due automobilisti dopo incidente si sono dati alla fuga

La Procura di Ivrea indaga sull'incidente stradale sull'A5 in cui sabato sera è morta una bimba di nemmeno tre mesi: l'accusa è di omicidio stradale e fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba morta su A5, la Procura indaga su omicidio stradale e fuga. Ci sono testimoni, accertamenti sulle cause del distacco dell'ovetto. #ANSA Vai su X

Bimba morta su A5: potrebbe essere stato incidente autonomo. Procura: "Ipotesi reato omicidio colposo, vedremo se per ignoti" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Bimba morta A5: Procura indaga su omicidio stradale e fuga - La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente per l'incidente in cui sabato sera sull'autostrada A5, Torino- tuttosport.com scrive