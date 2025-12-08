Bimba morta sull'A5 si indaga per omicidio stradale | due automobilisti dopo incidente si sono dati alla fuga

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Ivrea indaga sull'incidente stradale sull'A5 in cui sabato sera è morta una bimba di nemmeno tre mesi: l'accusa è di omicidio stradale e fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

