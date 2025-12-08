Bimba morta sulla A5 si cercano due auto

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola è stata sbalzata dall'abitacolo: aveva poco meno di tre mesi. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bimba morta sulla a5 si cercano due auto

© Gazzetta.it - Bimba morta sulla A5, si cercano due auto

Altre letture consigliate

bimba morta a5 cercanoBimba morta sull'autostrada A5 Torino-Aosta, la procura indaga per omicidio stradale e fuga - Sono stati trovati dei testimoni e sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l'ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato insieme alla piccola fuori dal mezzo ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bimba Morta A5 Cercano