Bimba morta nell’incidente il conducente viaggiava al doppio della velocità consentita | condanna confermata in appello

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiava al doppio della velocità consentita in quel tratto di strada, nel territorio comunale di Corciano, scontrandosi con un’altra vettura e causando il decesso di una bambina. Per questo motivo la Corte d’appello di Perugia ha confermato la responsabilità del conducente nellincidente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

