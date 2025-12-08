Bimba morta nell’incidente il conducente viaggiava al doppio della velocità consentita | condanna confermata in appello
Viaggiava al doppio della velocità consentita in quel tratto di strada, nel territorio comunale di Corciano, scontrandosi con un’altra vettura e causando il decesso di una bambina. Per questo motivo la Corte d’appello di Perugia ha confermato la responsabilità del conducente nell’incidente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
