Svolta nelle indagini sull’incidente stradale avvenuto sabato sera sull'autostrada A5, Torino-Aosta, in cui è morta una bimba di nemmeno tre mesi, mentre la mamma era alla guida. La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente. L'aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'accaduto, i cui conducenti si sarebbero quindi allontanati senza prestare soccorso. Sono stati trovati intanto dei testimoni e sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come fosse messo in auto l'ovetto che conteneva la bimba, che è stato sbalzato insieme alla piccola fuori dal mezzo nell'incidente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Bimba morta A5, procura indaga su omicidio stradale e fuga